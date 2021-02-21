С момента своего дебюта Мэддисон из-за пределов штрафной забил больше всех в АПЛ

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» проходит матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Лестер Сити». После первого тайма счёт 2:0 в пользу подопечных Брендана Роджерса.



Как сообщает Opta Sport, полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон с момента своего дебюта в АПЛ в августе 2018 года из-за пределов штрафной забил больше всех голов в высшем дивизионе чемпионата Англии — на его счету 11 голов с дальней дистанции.

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Видео гола Джеймса Мэддисона в матче с «Астон Виллой»

«Лестер Сити» в 24 встречах набрал 46 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, лишь по дополнительным показателям уступая «Манчестер Юнайтед». «Астон Вилла» (36) — на 8-м месте. У команды Дина Смита два матча в запасе.



Матч первого круга «Лестер Сити» — «Астон Вилла» состоялся 18 октября 2020 года и завершился победой бирмингемцев со счётом 1:0.