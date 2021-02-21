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Де Брёйне, Зинченко и Гюндоган — в стартовом составе «Ман Сити» на матч с «Арсеналом»

Де Брёйне, Зинченко и Гюндоган — в стартовом составе «Ман Сити» на матч с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на матч 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Арсенал»: Лено, Тирни, Пабло Мари, Холдинг, Бельерин, Сака, Джака, Эльнени, Эдегор, Пепе, Обамеянг.

Запасные: Райан, Давид Луис, Габриэль, Седрик, Смит, Мартинелли, Ляказетт, Виллиан.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Стоунс, Зинченко, Гюндоган, Де Брёйне, Стерлинг, Фернандиньо, Б. Силва, Марез.

Запасные: Стеффен, Лапорт, Б. Менди, Уокер, Родриго Эрнандес, Агуэро, Фоден, Ферран Торрес, Жезус.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 24 матчах набрали 56 очков и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от преследователей («Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити») на 10 очков. «Канониры» (34) — на 10-м месте.

Матч первого круга «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоялся 17 октября 2020 года и завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 1:0.

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