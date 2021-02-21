Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Камано забил дебютный гол в 19-м матче за «Локомотив»

Камано забил дебютный гол в 19-м матче за «Локомотив»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано забил дебютный гол за «железнодорожников» в официальных матчах.

На 58-й минуте матча 1/8 финала Кубка России с «Тамбовом» Рыбчинский на скорости прорвался по правому флангу и прострелил низом вдоль ворот — Камано замкнул передачу с трёх метров.

До этого Камано провёл за «Локомотив» 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Кроме того, защитник «Локомотива» Пабло в матче 1/8 финала Кубка России с «Тамбовом» также забил дебютный гол за «железнодорожников». На 27-й минуте прошла подача с углового, Пабло во вратарской опередил Рыжикова и головой послал мяч под перекладину.

Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Тамбов».

Кубок России. 1/8 финала
21 февраля 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
2 : 0
Тамбов
Тамбов
1:0 Пабло – 27'   2:0 Камано – 58'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021