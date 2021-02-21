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Слуцкий — о Леоне Мусаеве: видно, что это точно будет боевая единица

Слуцкий — о Леоне Мусаеве: видно, что это точно будет боевая единица
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об адаптации полузащитника Леона Мусаева в команде.

«Видно, что он хороший, качественный футболист, видно, что он умеет, а в чём нужно прибавлять. Видно, что это будет точно боевая единица.

В целом выполнили, что планировали. Оценку сборам всегда даёт сезон. Мы сейчас можем ставить какие угодно прекрасные оценки или наоборот сказать, что что-то не получилось, недоработали. А результат в сезоне будет иной. На самом деле нет смысла, наверное, обсуждать. Мы поработали, подготовились, а насколько качественно, покажут официальные матчи», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

В январе Леон Мусаев перешёл в «Рубин» из «Зенита». Соглашение рассчитано на пять лет. Игрок будет выступать за команду под номером 38. «Зенит» будет иметь право первоначального выкупа Мусаева.

Леон является воспитанником «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ Мусаев провёл три матча, результативными действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt определяет рыночную стоимость игрока в € 600 тыс.

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