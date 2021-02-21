«Локомотив» разгромил «Тамбов», Камано и Пабло забили дебютные голы

В матче 1/8 финала Кубка России московский «Локомотив» переиграл «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0.

Защитник «Локомотива» Пабло в матче 1/8 финала Кубка России с «Тамбовом» забил дебютный гол за «железнодорожников». На 27-й минуте прошла подача с углового, Пабло во вратарской опередил Рыжикова и головой послал мяч под перекладину.

На 58-й минуте матча Рыбчинский на скорости прорвался по правому флангу и прострелил низом вдоль ворот — Франсуа Камано замкнул передачу с трёх метров. Для гвинейского форварда этот гол также стал дебютным в составе «железнодорожников» в официальных матчах. На 82-й минуте Гжегож Крыховяк реализовал пенальти и довёл счёт до разгромного.

«Локомотив» вышел в 1/4 финала Кубка России. В эту стадию турнира ранее пробились московское «Динамо», тульский «Арсенал» и столичный ЦСКА.