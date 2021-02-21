«Интер» разгромил «Милан», Мартинес оформил дубль

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Милан» проиграл «Интеру». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
На 5-й минуте счёт открыл форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Лукаку сместился на правый край и вырезал подачу во вратарскую, Лаутаро оторвался от опекуна и головой послал мяч в верхний угол ворот. Во втором тайме Мартинес оформил дубль. Эриксен сделал передачу в штрафную, Перишич прострелил в центр, а Лаутаро в касание переправил мяч в ворота.
Ромелу Лукаку довёл счёт до разгромного. Бельгиец подхватил мяч в центре поля, на скорости домчался до штрафной и мощно пробил в нижний угол ворот — Доннарумма до мяча не дотянулся.
«Интер» набрал 53 очка и занимает первое место в таблице Серии А. «Милан» теперь отстаёт от лидера на четыре очка.
- 21 февраля 2021
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