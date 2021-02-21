Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Интер» разгромил «Милан», Мартинес оформил дубль

«Интер» разгромил «Милан», Мартинес оформил дубль
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Милан» проиграл «Интеру». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 5-й минуте счёт открыл форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Лукаку сместился на правый край и вырезал подачу во вратарскую, Лаутаро оторвался от опекуна и головой послал мяч в верхний угол ворот. Во втором тайме Мартинес оформил дубль. Эриксен сделал передачу в штрафную, Перишич прострелил в центр, а Лаутаро в касание переправил мяч в ворота.

Ромелу Лукаку довёл счёт до разгромного. Бельгиец подхватил мяч в центре поля, на скорости домчался до штрафной и мощно пробил в нижний угол ворот — Доннарумма до мяча не дотянулся.

«Интер» набрал 53 очка и занимает первое место в таблице Серии А. «Милан» теперь отстаёт от лидера на четыре очка.

Италия - Серия А. 23-й тур
21 февраля 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 3
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 5'   0:2 Мартинес – 57'   0:3 Лукаку – 66'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021