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Соу дебютирует за «Ростов» в матче Кубка России с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата» на матч 1/8 финала Кубка России. Новичок ростовчан Али Соу выйдет на поле с первых минут.



«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Норманн, Ерёменко, Алмквист, Глебов, Полоз, Соу.



Запасные: Бабурин, Рудаков, Рукас, Павловец, Байрамян, Алеесами, Махатадзе, Тугарев, Лангович, Гигович, Обухов, Тошевски.



«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Полярус, Мелкадзе.



Запасные: Мелихов, Пуцко, Анхель, Быстров, Кадыров, Силва, Садулаев, Адуев, Янку, Алмаши.

Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Ахмат».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Ассистенты — Александр Богданов и Алексей Ширяев. Резервный рефери — Ян Бобровский.