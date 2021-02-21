Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Наполи»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Наполи» на матч 23-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия). Начало — в 20:00 мск. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Мехле, де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Мурьель, Сапата.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Руй, Бакайоко, Зелиньски, Фабиан, Элмас, Политано, Осимхен.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Наполи».

Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Хавбек также забил два гола в двух матчах Кубка Италии и стал автором одного забитого мяча в Лиге чемпионов УЕФА.