Тренер «Тамбова»: начали готовиться к «Локомотиву» три дня назад
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал проигрыш в матче 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).
«Сначала говорили, что будем играть, потом — что не будем. И верили, и не верили. Всё до последнего было. Три дня назад начали готовиться к «Локомотиву».
Тяжело ли настроить? Скорее организовать. Спасибо гендиректору, спортивному директору, начальнику команды. Они трое суток уже не спали. Это и заявка, и подготовка, и административный штаб. Мы и вместе не тренировались. Два теоретических занятия, и только на фишках игрокам показывали, куда двигаться. Сложностей было много, но я считаю, что ребята сегодня выглядели достойно», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
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