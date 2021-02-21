Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «Тамбова»: начали готовиться к «Локомотиву» три дня назад

Тренер «Тамбова»: начали готовиться к «Локомотиву» три дня назад
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал проигрыш в матче 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).

«Сначала говорили, что будем играть, потом — что не будем. И верили, и не верили. Всё до последнего было. Три дня назад начали готовиться к «Локомотиву».

Тяжело ли настроить? Скорее организовать. Спасибо гендиректору, спортивному директору, начальнику команды. Они трое суток уже не спали. Это и заявка, и подготовка, и административный штаб. Мы и вместе не тренировались. Два теоретических занятия, и только на фишках игрокам показывали, куда двигаться. Сложностей было много, но я считаю, что ребята сегодня выглядели достойно», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021