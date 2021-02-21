Роджерс — о матче с «Виллой»: доволен и очень горд тем, как сегодня сыграла моя команда

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал победу «лис» в матче 25-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:1).



«Мы пропустили дешёвый гол, а когда это происходит в самом начале второго тайма, вы даёте соперникам импульс на перехват инициативы в матче. После встречи в Лиге Европы в четверг мои игроки должны были показать бойцовский дух. Я доволен и очень горд тем, как сегодня сыграла моя команда. Мы отлично двигались, показывая хорошее качество футбола. Моментами наша игра была замечательной.



И Харви Барнс, и Джеймс Мэддисон всё время прогрессируют. Оба игрока никогда не останавливаются на достигнутом.



Летом мы смогли поразмыслить о прошлом сезоне и в предсезонной подготовке исправить свои ошибки. Теперь, находясь в четвёрке, мы более хладнокровны. Сейчас мы показываем отличную игру, но иногда нужно окопаться и иметь дух победителей, чтобы быть в состоянии по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов», — цитирует североирландца BBC.

Видео победного гола «Лестера» в матче с «Астон Виллой»

«Лестер Сити» в 25 матчах набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидера, «Манчестер Сити», на семь очков. «Астон Вилла» (36) — на 8-м месте. У команды Дина Смита два матча в запасе.