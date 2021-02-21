Роджерс — о матче с «Виллой»: доволен и очень горд тем, как сегодня сыграла моя команда

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал победу «лис» в матче 25-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:1).
«Мы пропустили дешёвый гол, а когда это происходит в самом начале второго тайма, вы даёте соперникам импульс на перехват инициативы в матче. После встречи в Лиге Европы в четверг мои игроки должны были показать бойцовский дух. Я доволен и очень горд тем, как сегодня сыграла моя команда. Мы отлично двигались, показывая хорошее качество футбола. Моментами наша игра была замечательной.
И Харви Барнс, и Джеймс Мэддисон всё время прогрессируют. Оба игрока никогда не останавливаются на достигнутом.
Летом мы смогли поразмыслить о прошлом сезоне и в предсезонной подготовке исправить свои ошибки. Теперь, находясь в четвёрке, мы более хладнокровны. Сейчас мы показываем отличную игру, но иногда нужно окопаться и иметь дух победителей, чтобы быть в состоянии по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов», — цитирует североирландца BBC.
Видео победного гола «Лестера» в матче с «Астон Виллой»
«Лестер Сити» в 25 матчах набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидера, «Манчестер Сити», на семь очков. «Астон Вилла» (36) — на 8-м месте. У команды Дина Смита два матча в запасе.
- 21 февраля 2021
-
20:06
-
20:02
-
19:53
-
19:52
-
19:50
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:35
-
19:23
-
19:12
-
19:11
-
19:07
-
19:02
-
18:58
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:39
-
18:35
-
18:26
-
18:17
-
18:11
-
18:09
-
18:01
-
17:55
-
17:48
-
17:38
-
17:35
-
17:30
-
17:27
-
17:26
-
17:07
-
16:57
-
16:55