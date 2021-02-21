Бэйл попадал в перекладину, Лингард забивал — видеообзор матча «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»

На Олимпийском стадионе в Лондоне завершился стартовый матч воскресной программы 25-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Подопечные Дэвида Мойеса одержали победу со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 5-й минуте встречи. Вингер хозяев Джаррод Боуэн с фланга навесил в штрафную на нападающего Майкла Антонио, и тот со второй попытки отправил мяч в ворота «Тоттенхэма».
На 47-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард недалеко от чужой штрафной подхватил мяч, с левого края влетел в штрафную и неотразимо пробил в дальний угол ворот.
До конца матча «Тоттенхэм» сумел сократить отставание. На 64-й минуте Гарет Бэйл выполнил подачу с углового, Лукас Моура опередил соперника и головой переправил мяч в ближнюю девятку.
Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»
«Вест Хэм» в 25 матчах набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (36) — на 9-м месте.
- 21 февраля 2021
-
20:06
-
20:02
-
19:53
-
19:52
-
19:50
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:35
-
19:23
-
19:12
-
19:11
-
19:07
-
19:02
-
18:58
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:39
-
18:35
-
18:26
-
18:17
-
18:11
-
18:09
-
18:01
-
17:55
-
17:48
-
17:38
-
17:35
-
17:30
-
17:27
-
17:26
-
17:07
-
16:57
-
16:55