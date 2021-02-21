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Стерлинг уже на 76-й секунде открыл счёт в матче «Арсенал» — «Манчестер Сити». Видео

Стерлинг уже на 76-й секунде открыл счёт в матче «Арсенал» — «Манчестер Сити». Видео
Футбол / Англия 0
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На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне проходит центральный матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити». Идёт 6-я минута матча, счёт 1:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

Счёт был открыт уже на 76-й секунде матча — вингер гостей Рияд Марез навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где защитник «канониров» Роб Холдинг упустил Рахима Стерлинга и тот ударом головой с близкой дистанции отправил мяч в ворота.

Видео раннего гола Рахима Стерлинга

Это девятый гол 26-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 24 матчах набрали 56 очков и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от преследователей («Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити») на 10 очков. «Арсенал» (34) — на 10-м месте.

Матч первого круга «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоялся 17 октября 2020 года и завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 1:0.

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