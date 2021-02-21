Матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» перенесён на 3 марта

Матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» перенесён из-за холодной погоды. Новая дата проведения встречи — 3 марта, сообщает пресс-служба «Уфы» в «Твиттере».
«Матч 1/8 финала Бетсити Кубка России «Уфа» — «Урал» перенесен на 3 марта. Это связано с неблагоприятными погодными условиями в столице Башкортостана 22 февраля», — сообщает пресс-служба «Уфы».
Встреча 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» должна была состояться в понедельник, 22 февраля. Начало матча было запланировано на 12:00 мск.
«Урал» в 19 матчах набрал 21 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Уфа» (13) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят московские команды ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
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