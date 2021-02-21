«Лейпциг» уверенно обыграл «Герту», сократив отставание от «Баварии» до двух очков

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» встретился с берлинской «Гертой». Встреча прошла на «Олимпийском стадионе» в Берлине (Германия) и завершилась уверенной победой «быков» со счётом 3:0.
Первый гол «Лейпцига» был забит на 28-й минуте, его автором стал австрийский полузащитник Марсель Забитцер. На 71-й минуте французский защитник Норди Мукиэле удвоил преимущество своей команды. А на 84-й минуте венгерский защитник Вилли Орбан поставил финальную точку в матче своим голом. «Герта» также создала несколько голевых моментов в ходе встречи, но реализовать их не смогла.
«Лейпциг» в 22 матчах набрал 47 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Быки» отстают от лидера таблицы чемпионата, мюнхенской «Баварии», на два очка. «Герта» (18) — на 15-м месте.
- 21 февраля 2021
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