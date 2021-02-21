Хет-трик Исака принёс «Реалу Сосьедад» разгромную победу над «Алавесом»

В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» разгромил «Алавес». Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 4:0.

На 41-й минуте встречи счёт открыл нападающий команды из Сан-Себастьяна Александер Исак, голевую передачу отдал Микель Мерино. В начале второго тайма Исак оформил дубль, ему ассистировал полузащитник Давид Сильва. На 62-й минуте Исак сделал хет-трик, автором результативного паса стал Микель Оярсабаль. Четвёртый гол «Реала Сосьедад» забил форвард Порту, Сильва отдал вторую голевую передачу.

«Реал Сосьедад» набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (22) находится на 16-м месте. Лидером соревнований является «Атлетико» (55).