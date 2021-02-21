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Хет-трик Исака принёс «Реалу Сосьедад» разгромную победу над «Алавесом»

Хет-трик Исака принёс «Реалу Сосьедад» разгромную победу над «Алавесом»
Футбол / Испания 0

В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» разгромил «Алавес». Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 4:0.

На 41-й минуте встречи счёт открыл нападающий команды из Сан-Себастьяна Александер Исак, голевую передачу отдал Микель Мерино. В начале второго тайма Исак оформил дубль, ему ассистировал полузащитник Давид Сильва. На 62-й минуте Исак сделал хет-трик, автором результативного паса стал Микель Оярсабаль. Четвёртый гол «Реала Сосьедад» забил форвард Порту, Сильва отдал вторую голевую передачу.

«Реал Сосьедад» набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (22) находится на 16-м месте. Лидером соревнований является «Атлетико» (55).

Испания - Примера. 24-й тур
21 февраля 2021, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
4 : 0
Алавес
Витория
1:0 Исак – 41'   2:0 Исак – 49'   3:0 Исак – 62'   4:0 Порту – 73'
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