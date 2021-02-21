«Я плакал, как ребёнок, которому не сменили памперс». Чепчугов — о поддержке фанатов ЦСКА

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов оценил поддержку болельщиков клуба, которые на матче 1/8 финала Кубка России со «СКА-Хабаровском» (2:0) посвятили ему баннер. Фанаты «армейцев» вывесили баннер с надписью «Серёга, мы с тобой!» после обострившихся проблем с алкоголем и ряда странных постов в «инстаграме» Чепчугова.

«Отдельное спасибо болельщикам ЦСКА! Я видел надпись на трибуне! Я встал на колени, и плакал как маленький ребёнок, которому не сменили памперс! Я не сфотографировал этот трогательный момент, я это запомню на всю жизнь! С победой сегодня.

Когда я коснулся сердцем семьи ЦСКА, это остаётся на всю жизнь!



Большое спасибо всем, кто поддержал. И тем, кто гадости писал, — не забуду», — написал Чепчугов под фото в футболке ЦСКА в «Инстаграме».

Напомним, Чепчугов защищал цвета ЦСКА с января 2010 года по июль 2017 года. В составе «армейцев» он провёл 28 матчей, в которых пропустил 33 гола.