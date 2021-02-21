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Крыховяк шутил с Рыжиковым, с Лисаковича стягивали штаны. Яркие фото победы «Локо»

«Локомотив» — «Тамбов» — 3:0
Крыховяк шутил с Рыжиковым, с Лисаковича стягивали штаны. Яркие фото победы «Локо»
Футбол / Кубок России 0
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Сегодня, 21 февраля, в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 1/8 финала Кубка России московский «Локомотив» переиграл «Тамбов». Встреча завершилась со счётом 3:0.

Защитник «Локомотива» Пабло в матче 1/8 финала Кубка России с «Тамбовом» забил дебютный гол за «железнодорожников». На 27-й минуте прошла подача с углового, Пабло во вратарской опередил Рыжикова и головой послал мяч под перекладину.

На 58-й минуте матча Рыбчинский на скорости прорвался по правому флангу и прострелил низом вдоль ворот — Франсуа Камано замкнул передачу с трёх метров. Для гвинейского форварда этот гол также стал дебютным в составе «железнодорожников» в официальных матчах. На 82-й минуте Гжегож Крыховяк реализовал пенальти и довёл счёт до разгромного.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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