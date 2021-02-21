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«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал», одержав 13-ю победу подряд в АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал», одержав 13-ю победу подряд в АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся центральный матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 2-й минуте матча — вингер гостей Рияд Марез навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где защитник «канониров» Роб Холдинг упустил Рахима Стерлинга, и тот ударом головой с близкой дистанции отправил мяч в ворота.

Видео гола Рахима Стерлинга

«Манчестер Сити» одержал 13-ю победу подряд в АПЛ. Беспроигрышная серия «горожан» теперь и вовсе составляет 17 матчей.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 25 матчах набрали 59 очков и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от идущего на втором месте «Лестер Сити» на 10 очков. «Арсенал» (34) — на 10-м месте.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
21 февраля 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стерлинг – 2'
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