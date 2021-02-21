Впервые в сезоне в матче АПЛ в составе одной команды было сделано сразу четыре замены

На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне проходит центральный матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити». Идёт 90-я минута матча, счёт 1:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.



На 80-й минуте защитник «канониров» Роб Холдинг неудачно подкатился под Жоау Канселу и получил коленом по голове. Медицинский персонал «Арсенала», выбежавший на поле, предположил, что у 25-летнего англичанина возможно сотрясение мозга. На 82-й минуте вместо Холдинга на поле вышел Давид Луис, однако эта замена была сделана сверх обычной квоты, составляющей три замены в матчах АПЛ сезона-2020/2021.



Подопечные Хосепа Гвардиолы в 25 матчах набрали 59 очков и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от идущего на втором месте «Лестер Сити» на 10 очков. «Арсенал» (34) — на 10-м месте.