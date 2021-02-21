Гвардиола: сегодня нам было очень трудно. Непросто играть с «Арсеналом» Микеля Артеты

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «горожан» в матче 25-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:0).



«Как мы и ожидали, сегодня нам было очень трудно. Мы много терпели. Непросто играть с „Арсеналом“ Микеля Артеты. Заслуга в этой победе лежит на плечах моих футболистов. Микель Артета знает о футболе всё. Он прекрасный тренер. Говорю это не потому, что он мой друг. Он очень умный. Я многое узнаю, наблюдая за его командой. Сегодня я узнал кое-что, что смогу использовать в будущем.



Люди смотрят на нашу череду побед и думают, что это так просто. Я этого не ожидал. Я более чем благодарен своим игрокам за то, что они есть.



В перерыве мы скорректировали наш прессинг и за счёт этого выиграли много мячей. В первом тайме у нас это не получалось. Вторая половина встречи была лучше для нас. Мы не создавали много опасных моментов, но этого было достаточно, чтобы выиграть матч.



Фернандиньо командовал абсолютно всем в середине поля. Нам нужны все наши футболисты. Теперь, когда у нас каждые три дня будет матч, мне часто придётся делать изменения в составе. Невозможно выдержать этот ритм.



Теперь у нас есть четыре домашних матча подряд в английской Премьер-лиге. Мы знаем, чего хотим, — мы хотим сделать большой шаг к итоговой победе», — приводит слова рулевого «Ман Сити» BBC.

Видео единственного гола в матче «Арсенал» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» одержал 13-ю победу подряд в АПЛ, а беспроигрышная серия «горожан» теперь составляет 17 матчей.



Подопечные Хосепа Гвардиолы в 25 матчах набрали 59 очков и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от идущего на втором месте «Лестер Сити» на 10 очков. «Арсенал» (34) — на 10-м месте.