«Лилль» обыграл «Лорьян» и вернулся на первое место в таблице чемпионата Франции
В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» принимал на своём поле «Лилль». Встреча проходила на стадионе «Стад дю Мустуар» и завершилась со счётом 1:4.
На 21-й минуте защитник «Лорьяна» Эндрю Гравильон отметился автоголом, что вывело «Лилль» вперёд. Но уже на 23-й минуте «Лорьян» сравнял счёт: гол забил Жером Эрго. Далее «Лилль» взял игру под свой контроль и довёл матч до закономерной победы. На 38-й минуте гол забил Жозе Фонте, на 59-й минуте отметился Нанитамо Иконе, а точку в матче на 90+1-й минуте поставил Домагой Брадарич.
«Лилль» в 26 матчах набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Второе место занимает «Лион» (55), третье — «ПСЖ» (54). «Лорьян» (23) — на 18-м месте.
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