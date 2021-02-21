Артета: ранний гол поставил нас в трудное положение. «Сити» очень удобно играть по счёту

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение «канониров» в матче 25-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:1).



«Когда мы пропустили гол, это поставило нас в трудное положение. Нам было тяжело. Со схемой и футболистами, которые есть у „Сити“, им очень удобно играть по счёту. Мы хорошо отреагировали, играли отлично, создавали моменты, но не хватило качественных действий для гола.



В начале матча что-то пошло не так. В первые 10-15 минут нам не удавалось играть как следует. Затем мы разыгрались и обрели уверенность, прекрасно работали с мячом. Мы находили свободные зоны, но нам не хватало качественного паса на последней трети поля. Мы попытались использовать их некоторые слабые места, на которые, как нам казалось, мы могли бы надавить. Но у них их не так уж много.



В четверг у нас будет очень важный матч, потому что мы хотим продолжить участие в Лиге Европы. Нам нужно отдохнуть и набраться сил. У нас не будет много времени тренироваться — уже скоро мы полетим в Грецию", — цитирует Артету BBC.

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Подопечные Хосепа Гвардиолы в 25 матчах набрали 59 очков и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от идущего на втором месте «Лестер Сити» на 10 очков. «Арсенал» (34) — на 10-м месте.