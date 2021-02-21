«Аталанта» обыграла «Наполи». Миранчук вышел на поле в концовке матча

В матче 23-го тура итальянской Серии А встретились «Аталанта» и «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия) и завершилась со счётом 4:2 в пользу бергамасков. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле, выйдя на замену на 84-й минуте.
Первый тайм, прошедший без голов, запомнился удалением главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на 26-й минуте. Во второй половине встречи «Аталанта» и «Наполи» подтвердили статус атакующих и результативных команд. На 52-й минуте счёт открыл нападающий бергамасков Дуван Сапата. Уже на 58-й минуте голом ответил полузащитник неаполитанцев Пётр Зелиньски.
На 64-й минуте «Аталанту» вновь вывел вперёд Робин Госенс, а на 71-й минуте Луис Мурьель укрепил преимущество бергамасков. На 76-й минуте всё тот же Робин Госенс отметился ещё одним голом, но на этот раз в собственные ворота. Он забил автогол, неудачно подставив голову после подачи со стандартного положения. Но уже на 79-й минуте «Аталанта» вернула себе комфортный перевес в два забитых мяча. На этот раз в составе бергамасков отличился Кристиан Ромеро. Россиянин Алексей Миранчук, вышедший на поле на 84-й минуте, результативными действиями не отметился.
«Аталанта» в 23 матчах набрала 43 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (40) — на 7-м месте.
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