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«Аталанта» обыграла «Наполи». Миранчук вышел на поле в концовке матча

«Аталанта» обыграла «Наполи». Миранчук вышел на поле в концовке матча
Футбол / Италия 0
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В матче 23-го тура итальянской Серии А встретились «Аталанта» и «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия) и завершилась со счётом 4:2 в пользу бергамасков. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле, выйдя на замену на 84-й минуте.

Первый тайм, прошедший без голов, запомнился удалением главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на 26-й минуте. Во второй половине встречи «Аталанта» и «Наполи» подтвердили статус атакующих и результативных команд. На 52-й минуте счёт открыл нападающий бергамасков Дуван Сапата. Уже на 58-й минуте голом ответил полузащитник неаполитанцев Пётр Зелиньски.

На 64-й минуте «Аталанту» вновь вывел вперёд Робин Госенс, а на 71-й минуте Луис Мурьель укрепил преимущество бергамасков. На 76-й минуте всё тот же Робин Госенс отметился ещё одним голом, но на этот раз в собственные ворота. Он забил автогол, неудачно подставив голову после подачи со стандартного положения. Но уже на 79-й минуте «Аталанта» вернула себе комфортный перевес в два забитых мяча. На этот раз в составе бергамасков отличился Кристиан Ромеро. Россиянин Алексей Миранчук, вышедший на поле на 84-й минуте, результативными действиями не отметился.

«Аталанта» в 23 матчах набрала 43 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (40) — на 7-м месте.

Италия - Серия А. 23-й тур
21 февраля 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
4 : 2
Наполи
Неаполь
1:0 Сапата – 52'   1:1 Зелиньски – 58'   2:1 Госенс – 64'   3:1 Мурьель – 71'   3:2 Госенс – 75' (автогол)   4:2 Ромеро – 79'
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