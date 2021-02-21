Тренер «Ахмата»: Шелия отбил пенальти, чтобы не доводить до серии, где отбил бы 2-3 удара

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (1:0). Специалист объяснил, за счёт чего грозненской команде удалось достичь успеха.

«За счёт ребят, за счёт духа, за счёт желания доказать, что мы не слабее. Мы уже говорили перед матчем, что хорошо играли последнюю встречу с «Ростовом», но не повезло. Сейчас мы играли чуть хуже, но где-то нам уже повезло. Ещё раз отмечу характер, желание и хорошее движение команды. Шелия отбил пенальти, потому что не хотел доводить до серии, где отразил бы 2-3 удара. Лучше один отбить сразу.

Мы наигрывали различные схемы, удаление Ненахова позволило нам перестроиться и показать, к чему мы готовились. Попробовали контратакующую игру. С «Ростовом» всегда приятно играть, потому что тренер оппонентов предлагает много тактических решений. Еще раз отметил бы желание футболистов играть всем вместе. У нас не сразу выстроились отношения с игроками, но сейчас идет становление бойцовской команды, которая может ставить серьёзные задачи», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Благодаря победе над «Ростовом» грозненский «Ахмат» вышел в 1/4 финала Кубка России. В эту стадию турнира ранее пробились московские «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, тульский «Арсенал», а также «Сочи».

Соперник «Ахмата» на стадии четвертьфинала будет определён в результате жеребьёвки.