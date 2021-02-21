«Ростов» сделал подарок болельщице с малышом, которая стала звездой телетрансляции

Болельщица «Ростова», которая пришла на матч с «Ахматом» с маленьким ребёнком и стала звездой телетрансляции, ушла домой с подарком от клуба.

«Многие зрители трансляции обратили внимание на болельщицу, которая пришла на «Ростов Арену» с маленьким ребёнком несмотря на погоду. После матча мы встретились с ней и подарили ее дочке подарок из детской коллекции нашего фан-шопа», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова» в «Твиттере».

В матче 1/8 финала Кубка России «Ростов» проиграл «Ахмату». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



На 19-й минуте полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша открыл счёт, реализовав пенальти, назначенный за фол Матиаса Норманна. В начале второго тайма защитник грозненцев Максим Ненахов получил вторую жёлтую карточку. На 82-й минуте Норманн не реализовал пенальти, удар отразил вратарь Гиорги Шелия.