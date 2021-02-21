«Крылья Советов» объявили о подписании экс-хавбека ЦСКА Ефремова
Полузащитник «Урала» Дмитрий Ефремов стал игроком самарских «Крыльев Советов».
«Состав нашей команды пополнил полузащитник Дмитрий Ефремов. Ефремов является воспитанником академии им.Коноплева. Выступал за московский ЦСКА, в котором становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе чешского клуба „Слован“ завоевал бронзовые медали чемпионата Чехии.
Также Дмитрий Ефремов выступал за «Оренбург», «Урал» и сборные России различных возрастов. В 19 лет дебютировал за главную сборную России. За «Крылья Советов» Ефремов будет играть под номером 22", — сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».
В нынешнем сезоне Ефремов выступал за «Урал». 25-летний футболист провёл 11 матчей, результативными действиями не отметился.
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