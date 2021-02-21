Источник: Хорхе Сампаоли станет главным тренером «Марселя» в ближайшие дни

Экс-наставник «Севильи» и сборной Аргентины Хорхе Сампаоли станет главным тренером «Марселя». Его контракт с клубом полностью согласован, сделка завершена, информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
В ближайшие дни Сампаоли покинет расположение бразильского «Атлетико Минейро», который возглавляет на данный момент. «Марсель» заплатит бразильскому клубу € 650 тыс. в качестве неустойки за досрочное расторжение контракта Сампаоли. С «провансальцами» Хорхе подпишет соглашение сроком на два года.
Ранее Сампаоли тренировал «Сантос», сборную Аргентины, «Севилью», сборную Чили, «Универсидад», «Эмелек», «О’Хиггинс» и другие команды. Информация о том, что Сампаоли может возглавить «Марсель», появилась в начале февраля. Также французский клуб предлагал контракт Маурицио Сарри, но итальянский специалист отказался.
В 25 матчах французской Лиги 1 «Марсель» набрал 38 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. Из-за неудовлетворительных результатов «провансальцев» болельщики команды устроили массовые беспорядки.
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