Бруну Фернандеш в очередной раз реализует пенальти в матче АПЛ. Видео

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Идёт 78-я минута матча, счёт 3:1 в пользу манкунианцев.
На 74-й минуте матча полузащитник гостей Джозеф Уиллок пошёл в отбор в собственной штрафной, но врезался в Маркуса Рашфорда — судья указал на точку. Пенальти уверенно реализовал Бруну Фернандеш.
Видео пенальти в исполнении Бруну Фернандеша
Это 15-й гол 26-летнего португальца в нынешнем розыгрыше АПЛ (7 из них с пенальти).
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали в 24 матчах 46 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (25) — на 17-м месте.
Матч первого круга «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» состоялся 17 октября 2020 года и завершился победой манкунианцев со счётом 4:1.
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