«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» и вернулся на второе место в АПЛ

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Манкунианцы одержали победу со счётом 3:1.



Счёт был открыт на 30-й минуте матча — нападающий хозяев Маркус Рашфорд ворвался в штрафную «Ньюкасла» по левому краю, убрал мяч под правую ногу и пробил из-под защитника — мяч залетел в ближний нижний угол ворот.

Видео гола Маркуса Рашфорда

Однако уже через шесть минут после розыгрыша углового вингер «сорок» Аллан Сент-Максимен, находясь в пределах штрафной «МЮ», с лёта неотразимо пробил в ближнюю девятку.

Видео гола Аллана Сент-Максимена

На 57-й минуте хозяева снова вышли вперёд — Неманья Матич, находясь у угла штрафной, резко развернулся, выполнил поперечную передачу на Дэниела Джеймса, который сумел послать мяч мимо вышедшего на встречу вратаря.

Видео гола Дэниела Джеймса

На 74-й минуте полузащитник гостей Джозеф Уиллок пошёл в отбор в собственной штрафной, но врезался в Маркуса Рашфорда — судья указал на точку. Пенальти уверенно реализовал Бруну Фернандеш, установив окончательный счёт матча.

Видео пенальти в исполнении Бруну Фернандеша

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали в 25 матчах 49 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая «Лестер Сити» по дополнительным показателям. «Ньюкасл» (25) — на 17-м месте.