Осимхен потерял сознание в концовке матча с «Аталантой». Форварда госпитализировали

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен потерял сознание во время матча с «Аталантой» (2:4). Футболиста доставили в больницу, сообщает Football Italia.



Осимхен ударился головой о землю после падения в борьбе с защитником «Аталанты» Кристианом Ромеро в концовке встречи. Осимхен потерял сознание на несколько минут. Нигерийца экстренно доставили в больницу в Бергамо в сопровождении врача «Наполи».



В матче 23-го тура итальянской Серии А встретились «Аталанта» и «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо и завершилась со счётом 4:2 в пользу бергамасков. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле, выйдя на замену на 84-й минуте.

«Аталанта» в 23 матчах набрала 43 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (40) — на 7-м месте.