В «Манчестер Сити» введён запрет на продажу Де Брёйне
«Манчестер Сити» ни при каких условиях не продаст своего полузащитника Кевина де Брёйне в летнее трансферное окно. Руководство «горожан» будет сразу блокировать все предложения по бельгийцу, который внесён в число неприкасаемых игроков основного состава, информирует инсайдер Фабрицио Романо в «твиттере».
«Манчестер Сити» ведёт с Де Брёйне переговоры о пролонгации контракта. В клубе уверены, что бельгиец останется и подпишет новое соглашение.
Действующий контракт 29-летнего плеймейкера с «горожанами» рассчитан до 2023 года.
В сезоне-2020/2021 Де Брёне провёл в составе «Манчестер Сити» 25 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 15 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость Кевина в € 120 млн.
Эдерсон: если бы я был полузащитником, то Де Брёйне сел бы на лавку
Рекомендуем вам
- 22 февраля 2021
-
00:45
-
00:23
-
00:18
- 21 февраля 2021
-
23:51
-
23:50
-
23:47
-
23:34
-
23:29
-
23:25
-
23:05
-
22:44
-
22:43
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
22:12
-
22:06
-
21:58
-
21:56
-
21:51
-
21:33
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:14
-
21:04
-
20:54
-
20:25
-
20:20
-
20:06
-
20:02
-
19:53
-
19:52
-
19:50
-
19:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам