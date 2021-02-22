В «Манчестер Сити» введён запрет на продажу Де Брёйне

«Манчестер Сити» ни при каких условиях не продаст своего полузащитника Кевина де Брёйне в летнее трансферное окно. Руководство «горожан» будет сразу блокировать все предложения по бельгийцу, который внесён в число неприкасаемых игроков основного состава, информирует инсайдер Фабрицио Романо в «твиттере».

«Манчестер Сити» ведёт с Де Брёйне переговоры о пролонгации контракта. В клубе уверены, что бельгиец останется и подпишет новое соглашение.

Действующий контракт 29-летнего плеймейкера с «горожанами» рассчитан до 2023 года.

В сезоне-2020/2021 Де Брёне провёл в составе «Манчестер Сити» 25 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 15 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость Кевина в € 120 млн.