Воронин: уровень РПЛ упал. В такой большой стране должно быть больше классных игроков

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.
«Почему уровень РПЛ сильно просел? Тяжело мне на это ответить. Я просто смотрю на уровень чемпионата и качество футболистов, из-за этого у меня сложилось такое мнение. Уровень футбола и игроков реально упал. Деньги ушли из футбола? Да нет, при чем здесь деньги? Это влияет только на иностранцев. Просто в тот период, когда я играл, конкуренции было гораздо больше и футболисты сильнее, чем сейчас. Я не беру конкретный клуб, говорю про чемпионат в целом.
Я не считаю, что это проблема денег. Сейчас многие футболисты получают такие же деньги, как в Бундеслиге, но там уровень футбола и футболистов не падает. Лимит душит? А почему он должен душить? Просто я уже говорил, что в такой большой стране, как Россия, должно быть больше качественных, классных футболистов, чем есть на данный момент.
У нас была одна из самых молодых команд в РПЛ, где было много хороших молодых футболистов. Те же Смолов, Шунин, Кокорин, Комбаровы – все они были в нашей молодежной команде, многие прошли академию. Просто некоторые заиграли, а другие потом теряются», – цитирует Воронина «Комсомольская правда».
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