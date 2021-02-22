«Монако» обыграл «ПСЖ». Головин вышел на поле во втором тайме

В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» встретился «Монако». Встреча проходила на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже (Франция) и завершилась со счётом 2:0 в пользу «монегасков». Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле во втором тайме, на 80-й минуте.
На протяжении всего матча «ПСЖ» владел территориальным преимуществом, но «Монако» конструктивнее действовал в атаке. В первом тайме, на 6-й минуте, полузащитник «монегасков» Софьян Диоп забил быстрый гол. Во второй половине встречи гости также забили быстрый гол — на 51-й минуте отличился Гильермо Марипан. «ПСЖ» создал несколько голевых моментов за матч, но реализовать их не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Монако».
«Монако» в 26 матчах набрал 52 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «ПСЖ» (54) — на 3-м месте. Лидирует в чемпионате Франции «Лилль» (58).
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