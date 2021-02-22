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«Атлетик» и «Вильярреал» поделили очки в матче 24-го тура чемпионата Испании

«Атлетик» и «Вильярреал» поделили очки в матче 24-го тура чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

В Бильбао (Испания) на стадионе «Сан-Мамес» состоялся матч 24-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Вильярреалом». Встреча завершился вничью – 1:1.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте испанским нападающим «Вильярреала» Жераром Морено, который отправил мяч в сетку ворот после удара в нижний угол ворота с линии штрафной площади. К концу 1-го тайма футболистам «Атлетика» удалось сравнять счёт усилиями форварда Алехандро Беренгера, удачно сыгравшего на отскоке в чужой штрафной. Второй тайм прошёл без забитых мячей. Таким образом, игра завершилась вничью – 1:1.

Для «Вильярреала», который занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 37 очками в 24 турах, это уже 5-я ничья в последних 6 матчах. «Атлетик» (29) – на 10-м месте.

Испания - Примера. 24-й тур
21 февраля 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 16'   1:1 Беренгер – 44'
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