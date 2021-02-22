«Ювентус» и Джанлуиджи Буффон работают над перезаключением контракта до 2022 года

43-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон ведёт переговоры с туринским «Ювентусом» о заключении нового контракта до 2022 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Отмечается, что главная цель этого контракта – побить рекорд легендарного вратаря Марко Баллотты, который установил достижение, став самым возрастным игроком в истории чемпионата Италии, выйдя на поле в возрасте 44 лет и 32 дней.
Согласно информации источника, ближайший матч Серии А, в котором «Ювентус» примет «Кротоне», 43-летний вратарь должен начать в стартовом составе.
Напомним, что текущее соглашение Буффона с «Ювентусом» истекает 30 июня этого года. В текущем сезоне вратарь вышел на поле в 9 встречах, в которых пропустил 5 мячей, а в 5 случаях отстоял на ноль.
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