«Наполи» выступил с заявлением о состоянии здоровья госпитализированного Виктора Осимхена

Пресс-служба «Наполи» опубликовала заявление на официальном сайте клуба, в котором сообщила о состоянии здоровья форварда Виктора Осимхена, госпитализированного прямо во время матча 23-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (2:4).
«Осимхен получил травму головы на последних минутах матча «Аталанта» — «Наполи». После игры он прошёл медицинское обследование, но оно не дало однозначного результата. Игрок до завтра останется в больнице Бергамо под наблюдением врачей», — гласит пресс-релиз.
Напомним, что Осимхен ударился головой о землю после падения в борьбе с защитником «Аталанты» Кристианом Ромеро в концовке встречи. Футболист потерял сознание на несколько минут. Нигерийца экстренно доставили в больницу в Бергамо в сопровождении врача «Наполи».
В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 15 встречах за «Наполи», в которых отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Перед стартом сезона-2020/2021 он был приобретён из французского «Лилля» за € 70 млн.
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