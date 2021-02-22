Президент «Ахмата» обратился к Кадырову после выхода клуба в 1/4 финала Кубка России

Президент «Ахмата» Магомед Даудов выступил с обращением к главе Чеченской Республики и почётному президенту клуба Рамзану Кадырову после победы команды над «Ростовом» (1:0) в 1/8 финала Кубка России.



«Уважаемый Рамзан Ахматович! Дорогой брат! От лица футбольного клуба «Ахмат» хочу выразить вам искреннюю благодарность за всё, что вы делаете для нашей родной команды. Благодаря вашей постоянной поддержке «Ахмат» стабильно выступает в элитном дивизионе в системе футбольных лиг России — российской Премьер-лиге, имеет отличные условия для проведения учебно-тренировочных сборов и тренировочного процесса. Мы безмерно благодарны вам, уважаемый Рамзан Ахматович! «Ахмат» — сила!» — гласит опубликованный пост в «инстаграме» Даудова.



Напомним, что на групповом этапе Кубка России грозненский «Ахмат» обыграл ногинское «Знамя» (3:0) и ярославский «Шинник» (1:1, 4:3 — по пенальти).

«Ростов» в большинстве проиграл «Ахмату», Норманн не забил с пенальти в конце матча