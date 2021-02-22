Бруну Фернандеш отметился статистическим достижением, реализовав 11-й пенальти за «МЮ»
В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Манкунианцы одержали победу со счётом 3:1.
Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», португальский хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш с момента своего дебюта в Премьер-лиге в феврале 2020 года забил больше голов с пенальти (11), чем любая другая команда в турнире, соответственно кроме самих «красных дьяволов». Лучшие команды по этому показателю – «Эвертон» и «Челси» (по 9 реализованных попыток).
Видео доступно на «Чемпионате».
В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 37 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 13 результативными передачами.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» и вернулся на второе место в АПЛ
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