Бруну Фернандеш отметился статистическим достижением, реализовав 11-й пенальти за «МЮ»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Манкунианцы одержали победу со счётом 3:1.



Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», португальский хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш с момента своего дебюта в Премьер-лиге в феврале 2020 года забил больше голов с пенальти (11), чем любая другая команда в турнире, соответственно кроме самих «красных дьяволов». Лучшие команды по этому показателю – «Эвертон» и «Челси» (по 9 реализованных попыток).

Видео доступно на «Чемпионате».

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 37 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 13 результативными передачами.