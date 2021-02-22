В «Наполи» запретили игрокам и Гаттузо давать интервью после очередного поражения команды

Руководство «Наполи» пришло к неожиданному решению после очередного поражения подопечных Дженнаро Гаттузо в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (2:4), сообщает Football Italia.
Так, стало известно, что по результатам игры футболистам и главному тренеру руководство клуба запретило давать интервью в ближайшее время. Гаттузо не явился даже на обязательную по регламенту пресс-конференцию после игры с «Аталантой».
Отметим, что в последних 10 встречах «Наполи» во всех турнирах команда одержала лишь 3 победы, потерпев 6 поражений.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» занимает 7-е место с 40 очками. В первой игре 1/16 Лиги Европы команда уступила на выезде «Гранаде» со счётом 0:2, а из Кубка Италии подопечные Гаттузо вылетели в полуфинале от «Аталанты» (0:0, 1:3).
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