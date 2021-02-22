Пиоли рассказал, почему Ибрагимович попросил о замене в матче «Милан» — «Интер»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал разгромное поражение в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Интером». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Первый гол был для нас тяжёлым. Нам не хватало интенсивности в первом тайме, мы должны были сделать больше, но заслужили забить лишь во втором тайме. Мы не были достаточно агрессивны, потому что не хотели оставлять им слишком много места. Их качество проявилось во втором тайме. У них непросто выиграть владение мячом. Наша сила — это баланс. Мы верим в свою работу. Мы должны быть объективными. Год назад или даже три месяца назад мы были бы счастливы оказаться там, где мы сейчас. Ибрагимович попросил заменить его, потому что у него была судорога», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Интер» набрал 53 очка и занимает первое место в таблице Серии А. «Милан» теперь отстаёт от лидера на четыре очка.