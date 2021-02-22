«Шальке» вновь рассматривает возвращение Доменико Тедеско

«Шальке» вновь рассматривает возвращение наставника «Спартака» Доменико Тедеско на пост главного тренера. Кандидатура немецкого специалиста уже обсуждалась внутри руководства клуба, сообщает Sky Sports.



«Я слышал о Тедеско. Он всё ещё имеет большое значение для «Шальке». Я бы доверил ему начать новую эру и перестройку в клубе», — сказал бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус.



Сообщается, что нынешний главный тренер «Шальке» Кристиан Гросс покинет команду, если она покинет Бундеслигу по итогам сезона. Также из клуба уйдёт спортивный директор Йохен Шнайдер.



Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года. Тедеско возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 год.

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