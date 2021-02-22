Карапузов: «Тамбов» не опускает рук, от спасительного 14-го места отстаём всего на очко

Полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов, выступающий на правах аренды за «Тамбов», поделился ожиданиями от возобновления сезона в Российской Премьер-Лиге.
«Я прибыл в расположение «Тамбова» только в восемь вечера накануне матча. Разумеется, толком не провёл ни одной тренировки. Были только теоретические занятия и предматчевая разминка. Надеюсь, сейчас сумеем хорошо потренироваться и к матчам чемпионата России подойти уже более сыгранными.
Мы, разумеется, не опускаем рук. Понимаем, в какой ситуации находимся, но от спасительного 14-го места отстаём всего на одно очко. Так что всё в наших руках. Считаю, что «Тамбов» достойно сыграл с «Локомотивом», если брать во внимание нашу ситуацию, когда состав собран за сутки до игры. Уверен, в следующих матчах мы будем играть гораздо лучше, поскольку уже успеем вместе потренироваться, лучше понять требования тренерского штаба и наладить взаимопонимание на поле», — цитируют Карапузова «Известия».
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