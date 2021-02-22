«Химки» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 14:30

Сегодня, 22 февраля, состоится матч «Химки» — «Крылья Советов». Встреча 1/8 финала Кубка России пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Дмитрий Чельцов. Резервный рефери — Антон Фролов (все — Москва).



Напомним, с этого сезона Кубок России проводится по новому формату. Клубы из низших лиг проходят отбор, после чего команды разбиваются на группы с представителями Российской Премьер-Лиги. В плей-офф свой путь в турнире начинают участники еврокубков.



На групповом этапе «Химки» победили иркутский «Зенит» (1:0) и «Нижний Новгород» (1:1, 10:9 пен). «Крылья Советов» в 1/64 финала разгромили «Иртыш» (5:0), а в группе уверенно переиграли ставропольское «Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0).

«Химки» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России