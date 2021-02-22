«Футбол не математика». Почеттино — о неудачном выступлении Мбаппе в матче с «Монако»

Главный тренер «Монако» Маурисио Почеттино высказался о кадровых решениях в матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (0:2), а также прокомментировал неудачное выступление нападающего Килиана Мбаппе в этой встрече.
«Почему Верратти не вышел в стартовом составе? Мы приняли такое решение, чтобы защитить его. Марко не мог играть 90 минут и провёл на поле столько, сколько, как мы посчитали, мог.
Что касается Мбаппе, в футболе бывает много разных ситуаций, периодов, турниров. Это не математика, существуют определённые обстоятельства. Мы сыграли недостаточно хорошо, чтобы победить «Монако». Это касается всей команды, а не только Килиана», — приводит слова Почеттино L’Equipe.
Напомним, на прошлой неделе Мбаппе стал главным героем первого матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». 22-летний француз оформил хет-трик и помог «ПСЖ» добыть разгромную победу со счётом 4:1.
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