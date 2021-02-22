Игрок «Рубина» Оливер Абильгор рассказал об отношении к Леониду Слуцкому

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор рассказал об отношении к главному тренеру казанского клуба Леониду Слуцкому.



«Я ещё до приезда в «Рубин» знал о Слуцком. Он добился больших успехов в ЦСКА и успел потренировать в Европе. Его стиль и то, в какой футбол мы играем, максимально подходит мне. Я был такого мнения в момент подписания, а сейчас в этом ещё больше убедился.



Я не играл в большом количестве клубов, как вы знаете, мне сложно сравнить. В работе Слуцкого мне нравится, как он общается с людьми. Могу сказать, что он очень профессиональный тренер на поле, а вне его хороший парень. Не многие тренеры способны сочетать эти качества, что не может не нравиться.



Тренерский взгляд у него очень детальный. Он подробно всё объясняет. Это касается и его штаба», — цитирует Абильгора «Спорт Бизнес Online».

Абильгор: у меня было несколько вариантов. Думаю, «Рубин» был правильным выбором