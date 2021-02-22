Игрок «Рубина» Оливер Абильгор рассказал об отношении к Леониду Слуцкому

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор рассказал об отношении к главному тренеру казанского клуба Леониду Слуцкому.
«Я ещё до приезда в «Рубин» знал о Слуцком. Он добился больших успехов в ЦСКА и успел потренировать в Европе. Его стиль и то, в какой футбол мы играем, максимально подходит мне. Я был такого мнения в момент подписания, а сейчас в этом ещё больше убедился.
Я не играл в большом количестве клубов, как вы знаете, мне сложно сравнить. В работе Слуцкого мне нравится, как он общается с людьми. Могу сказать, что он очень профессиональный тренер на поле, а вне его хороший парень. Не многие тренеры способны сочетать эти качества, что не может не нравиться.
Тренерский взгляд у него очень детальный. Он подробно всё объясняет. Это касается и его штаба», — цитирует Абильгора «Спорт Бизнес Online».
- 22 февраля 2021
-
11:21
-
11:15
-
10:48
-
10:42
-
10:41
-
10:29
-
10:21
-
10:02
-
09:53
-
09:44
-
09:36
-
08:41
-
08:30
-
07:39
-
07:23
-
04:46
-
04:30
-
04:19
-
04:08
-
03:34
-
02:57
-
02:34
-
02:20
-
01:12
-
01:02
-
00:53
-
00:45
-
00:23
-
00:18
- 21 февраля 2021
-
23:51
-
23:50
-
23:47
-
23:34
-
23:29
-
23:25