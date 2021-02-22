Ковач рассказал, как «Монако» справился с Мбаппе

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о победе в матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен» (2:0), а также рассказал, как команде удалось справиться с нападающим парижан Килианом Мбаппе.



«Я очень доволен выступлением своих игроков. «ПСЖ» — отличная команда. Мы выкладывались на сто процентов все 90 минут и заслужили победу. У соперника было немного моментов. Поздравляю своих футболистов.



Наш план? Мы должны были нейтрализовать Мбаппе, потому что он отличный форвард. Нам нужно было лишить его мяча, пришлось «повесить» на него трёх или четырёх игроков. Мы показали себя с новой стороны в обороне, не дав сопернику создать много моментов. Отличный матч, то, что нам нужно. Это вторая победа над «ПСЖ» в этом сезоне, теперь мы поедем домой и отдохнём», — цитирует Ковача Goal.com со ссылкой на Canal+.

«Футбол не математика». Почеттино — о неудачном выступлении Мбаппе в матче с «Монако»