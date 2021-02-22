Матч Молодежной Лиги между «Рубином» и «Уфой» перенесен на неопределенный срок

Матч 15-го тура Молодежной Лиги между «Рубином» и «Уфой», который должен был состояться 24-го февраля, перенесен на неопределенный срок из-за морозов в Казани, сообщает пресс-служба «Уфы».



Напомним, ранее из-за холодной погоды был перенесён матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал». Новая дата проведения встречи — 3 марта. Встреча 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» должна была состояться в понедельник, 22 февраля. Начало матча было запланировано на 12:00 мск.



По итогам 19 туров РПЛ «Рубин» набрал 28 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. «Уфа» (13) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят московские команды ЦСКА (37) и «Спартак» (35).

Матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» перенесён на 3 марта