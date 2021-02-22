Агент Мижигурскис рассказал, кто в РПЛ лучше всего усилился перед возобновлением сезона

Агент воспитанников «Спартака» Валериюс Мижигурскис рассказал, кто в РПЛ лучше всего усилился перед возобновлением сезона.
«ЦСКА сейчас хорошо укрепился — Рондон, Бохинен. А в остальном трансферов мало. Кампанию «Спартака» пока трудно оценить — зависит от того, возьмут ли Промеса. Другой голландец, Хендрикс, вроде неплохой центральный полузащитник. И недорогой. Если адаптируется, сделает «Спартак» сильнее», — цитирует Мижигурскиса «Матч ТВ».
Напомним, с 2012 по 2014 год Рондон выступал за казанский «Рубин», а затем с января 2014 по август 2015 года за санкт-петербургский «Зенит». Всего в Российской Премьер-Лиге на счету венесуэльского форварда 33 забитых мяча и 8 результативных передач.
Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,3 млн.
- 22 февраля 2021
-
12:54
-
12:49
-
12:47
-
12:43
-
12:32
-
12:32
-
11:56
-
11:50
-
11:30
-
11:28
-
11:27
-
11:21
-
11:15
-
10:48
-
10:42
-
10:41
-
10:29
-
10:21
-
10:02
-
09:53
-
09:44
-
09:36
-
08:41
-
08:30
-
07:39
-
07:23
-
04:46
-
04:30
-
04:19
-
04:08
-
03:34
-
02:57
-
02:34
-
02:20
-
01:12