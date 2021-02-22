Агент Мижигурскис рассказал, кто в РПЛ лучше всего усилился перед возобновлением сезона

Агент воспитанников «Спартака» Валериюс Мижигурскис рассказал, кто в РПЛ лучше всего усилился перед возобновлением сезона.



«ЦСКА сейчас хорошо укрепился — Рондон, Бохинен. А в остальном трансферов мало. Кампанию «Спартака» пока трудно оценить — зависит от того, возьмут ли Промеса. Другой голландец, Хендрикс, вроде неплохой центральный полузащитник. И недорогой. Если адаптируется, сделает «Спартак» сильнее», — цитирует Мижигурскиса «Матч ТВ».



Напомним, с 2012 по 2014 год Рондон выступал за казанский «Рубин», а затем с января 2014 по август 2015 года за санкт-петербургский «Зенит». Всего в Российской Премьер-Лиге на счету венесуэльского форварда 33 забитых мяча и 8 результативных передач.



Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,3 млн.

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