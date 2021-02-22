Уткин: касание Мозеса в матче «Динамо» — «Спартак» не должно считаться игрой рукой

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о судействе в матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак» (2:0).



Напомним, бело-голубые открыли счёт на 16-й минуте, реализовав пенальти. Главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил 11-метровый удар в спорной ситуации, расценив касание полузащитника Виктора Мозеса в своей штрафной площади как игру рукой. При этом судья воспользовался видеоповтором.



«Честно говоря, я уже сам путаюсь, когда ставится пенальти, а когда нет. Но насчёт того, что является рукой, а что не является, даны специальные, конкретные, точные разъяснения. И игра Мозеса не должна считаться игрой рукой. Тем более когда судья пошёл и посмотрел. То есть пошёл, убедился, что вроде бы всё нормально, и всё-таки поставил пенальти. Это необъяснимо. То ли мандраж, то ли ещё что-либо. Это даже нельзя считать умышленной ошибкой. Для умышленной ошибки, во-первых, рановато по игре, а во-вторых, для такого можно было бы найти и понадёжнее вариант», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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