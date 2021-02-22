«Спартак», скорее всего, купит Квинси Промеса за € 7-8 млн

Стали известны подробности вероятного возвращения нападающего «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак».



Как сообщает Voetbalprimeur со ссылкой на De Telegraaf, скорее всего, красно-белые приобретут 29-летнего футболиста за € 7-8 млн. Также по-прежнему не исключён вариант, при котором российский клуб арендует Квинси на оставшуюся часть сезона с обязательством последующего выкупа.



Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).



Ранее главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что Промес хочет перейти в «Спартак». Впоследствии в московском клубе «Чемпионату» рассказали, что мешает переходу нападающего.

«Фанаты, я люблю тебя». Промес ворвался в трансляцию «Спартака»! А Тедеско в эфире обратился к Квинси по-русски.